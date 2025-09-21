В Польше нашли еще два объекта, похожих на дроны

Сегодня утром, 21 сентября, в Польше обнаружили сразу в двух местах обнаружили объекты, которые напоминают дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления полиции воеводства Радомского.
Согласно публикации, части первого объекта заметили грибники в населенном пункте Водыне.
"Сегодня около 9 часов (утра - ред.) в населенном пункте Водыне в Седлецком повете (районе - ред.) в лесу на участке протяженностью несколько десятков метров, примерно в 1 км от построек, грибники обнаружили части объекта, напоминающего дрон", - сказано в посте.
Следом полиция сообщила, что после 9 утра в лесу в Белобжекском районе найдены еще обломки объектам, напоминающие дрон. Их обнаружил мужчина. Расстояние для ближайших построек в городе Белая Гора составляет около 6 км.
"Полицейские на указанном месте обеспечили охрану этого объекта и места его обнаружения", - сказано в каждом из постов.
Кроме того, об объектах были проинформированы и другие службы, включая Военную жандармери и прокуроры из районных прокуратур в Груйце и Сельдцах.
Напомним, в ночь 10 сентября, когда Россия массированно атаковала Украину, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.
В связи с угрозой для страны, польская и союзная авиация были подняты в небо и впервые в современной истории Польши, применили оружие в воздушном пространстве своего государства, чтобы убить посторонние объекты.
Известно, что польским силам ПВО удалось сбить 4 беспилотника. В связи с инцидентом НАТО впервые активировало 4 статью Альянса, а спустя несколько дней в Польше стартовала операция "Восточный страж".
К слову, вчера, 20 сентября, в городе Корше тоже обнаружили дрон. Тогда полиция полагала, что это, вероятно, был последний беспилотник.