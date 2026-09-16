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У Польщі збирають екстрену нараду з питань безпеки

15:22 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Никончук
У Польщі збирають екстрену нараду з питань безпеки Фото: польський військовий (GettyImages)
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Президент Польщі Кароль Навроцький 18 вересня проведе нараду з міністром оборони та начальником Генштабу на тлі останніх подій у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію RMF24.

Що обговорить Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром національної оборони Владиславом Косиняком-Камішем та начальником Генштабу Війська Польського генералом Веславом Кукулою.

Про майбутню нараду повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький. За його словами, основною темою стане поточна ситуація у сфері безпеки та заходи, які вживаються у зв'язку з останніми подіями.

На чому зосередяться

Окремо учасники зустрічі обговорять взаємодію між державними структурами, які відповідають за безпеку країни.

Після наради Бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших системних заходів.

Нагадаємо, що раніше російський реактивний безпілотник атакував локомотив цивільного поїзда на станції Ягодин у Волинській області, за кілька кілометрів від польського кордону. У момент удару на станції перебував інший поїзд, пасажиром якого був колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Тепер же Польща оголосила про посилення захисту пунктів пропуску на кордоні з Україною. До забезпечення безпеки планують залучити, зокрема, спеціалізований інженерний підрозділ.

Тим часом, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів екстрену нараду з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по станції Ягодин, розташованої неподалік кордону з Польщею.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що європейські сили НАТО здатні самостійно завдати ударів по значній частині російських НПЗ у разі агресії Москви, без залучення США.

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