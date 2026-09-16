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В Польше собирают экстренное совещание по вопросам безопасности

15:22 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
В Польше собирают экстренное совещание по вопросам безопасности Фото: польский военный (GettyImages)
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Президент Польши Кароль Навроцкий 18 сентября проведет совещание с министром обороны и начальником Генштаба на фоне последних событий в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24.

Что обсудит Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий 18 сентября встретится с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем и начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой.

О предстоящем совещании сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий. По его словам, основной темой станет текущая ситуация в сфере безопасности и меры, которые принимаются в связи с последними событиями.

На чем сосредоточатся

Отдельно участники встречи обсудят взаимодействие между государственными структурами, отвечающими за безопасность страны.

После совещания Бюро национальной безопасности подготовит рекомендации относительно дальнейших системных мер.

Напомним, что ранее российский реактивный беспилотник атаковал локомотив гражданского поезда на станции Ягодин в Волынской области, за несколько километров от польской границы. В момент удара на станции находился другой поезд, пассажиром которого был бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Теперь же, Польша объявила об усилении защиты пунктов пропуска на границе с Украиной. К обеспечению безопасности планируют привлечь, в частности, специализированное инженерное подразделение.

Тем временем, премьер-министр Польши Дональд Туск провел экстренное совещание с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по станции Ягодин, расположенной неподалеку от границы с Польшей.

Напоминаем, что ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что европейские силы НАТО способны самостоятельно нанести удары по значительной части российских НПЗ в случае агрессии Москвы, без привлечения США.

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