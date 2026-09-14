НАТО здатне знищити половину НПЗ Росії без США, - Сікорський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави польського МЗС Радослава Сікорського у мережі Х.

За його словами, європейські країни навіть без безпосередньої участі США здатні швидко завдати серйозної шкоди російській нафтопереробній галузі.

Сікорський оцінив можливості НАТО

Свою оцінку польський міністр озвучив після візиту до України. Сікорський зазначив, що перевага в авіації дозволила б європейській частині НАТО діяти проти російських об'єктів без залучення американських сил.

"У разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіація європейської частини НАТО змогла б, навіть без участі США, знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж Україна", - зазначив глава польського МЗС.

Таким чином, глава польського зовнішньополітичного відомства вважає, що у разі прямого конфлікту можливості європейських країн Альянсу дозволили б значно швидше вражати об'єкти російської нафтопереробної інфраструктури.

Зазначимо, що Міжнародне енергетичне агентство погіршило прогноз з переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців, очікуючи на показник близько 4 млн барелів на добу. Це приблизно на 30% нижче за довоєнний рівень.

В IEA зазначають, що російська нафтопереробна галузь має все більше проблем через регулярні удари українських дронів, тоді як відновлення пошкоджених об'єктів відбувається фрагментарно. В результаті сукупний вплив атак та ремонту поступово послаблює всю систему переробки нафти до РФ.