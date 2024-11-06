У Польщі заявили про "втягування" Зеленським Варшави у війну з РФ. Україна відповіла

Так в українському зовнішньодипломатичному відомстві відреагували на нещодавнє висловлювання Кшиштофа Гавковського - міністра цифрових питань і віце-прем’єр-міністр Польщі - про те, що президент Володимир Зеленський нібито хоче втягнути Варшаву у війну РФ проти України.

Що саме сказав польський міністр

Вчора в ефірі Radio Zet польський чиновник висловив думку, що якщо ЗС Польщі збиватимуть російські ракети та безпілотники над Україною, то це начебто означатиме війну з Росією.

За словами, Гавковського, Зеленський "хоче втягнути Польщу у війну з Росією".

Реакція МЗС України

Українське міністерство заявило, що вважає безпідставними відповідні слова Гавковського,

"Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян", - наголосили в МЗС.

Також у відомстві нагадали, що РФ "веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща".

"Подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі", - наголошують в українському міністерстві.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним", - йдеться в заяві МЗС.

Крім того, українське міністерство зазначило, що опір з боку ЗСУ "запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі".

"Переконані, що в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду. Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету", - передали у МЗС.

Питання щодо збиття російських ракет над Україною

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща працюють над створенням механізму, що дозволить польській ППО відстежувати ракети та дрони над територією України.

Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що перед ухваленням такого рішення Варшава має провести консультації з партнерами по НАТО.

А вчора стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив порушення питання щодо перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами НАТО під час майбутніх дискусій на зустрічі міністрів країн-членів Альянсу.