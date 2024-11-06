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В Польше заявили о "втягивании" Зеленским Варшавы в войну с РФ. Украина ответила

Иллюстративное фото: флаги Польши и Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Призывы властей Украины к странам-членам НАТО, в частности к Польше, о сбитии российских ракет и дронов не являются попытками якобы "втянуть" Варшаву в российско-украинскую войну. Соответствующее заявление вице-премьер-министра Польши является безосновательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Украины (МИД).

Так в украинском внешнедипломатическом ведомстве отреагировали на недавнее высказывание Кшиштофа Гавковского - министра цифровых вопросов и вице-премьер-министр Польши - о том, что президент Владимир Зеленский якобы хочет втянуть Варшаву в войну РФ против Украины.

Что именно сказал польский министр

Вчера в эфире Radio Zet польский чиновник высказал мнение, что если ВС Польши будут сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, то это будет будто бы войной с Россией.

По словам Гавковского, Зеленский "хочет втянуть Польшу в войну с Россией".

Реакция МИД Украины

Украинское министерство заявило, что считает безосновательными соответствующие слова Гавковского,

"Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", - подчеркнули в МИД.

Также в ведомстве напомнили, что РФ "ведет войну не только против Украины, но и против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша".

"Преодоление российской агрессии против Украины является жизненным интересом Польши", - подчеркивают в украинском министерстве.

"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется как минимум неприемлемым", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинское министерство отметило, что отпор со стороны ВСУ "предотвращает расширение войны и потенциальные военные угрозы для Польши".

"Убеждены, что в условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства. Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель", - передали в МИД.

Вопрос о сбитии российских ракет над Украиной

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша работают над созданием механизма, позволяющего польской ПВО отслеживать ракеты и дроны над территорией Украины.

После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отметил, что перед принятием такого решения Варшава должна провести консультации с партнерами по НАТО.

А вчера стало известно, что министр иностранных дел Польши Радослав   Сикорский допустил поднятие вопроса о перехвате российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами НАТО в ходе предстоящих дискуссий на встрече министров стран-членов Альянса.

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