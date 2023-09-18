ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі заявили, що не змінять рішення щодо українського зерна

Понеділок 18 вересня 2023 22:24
UA EN RU
У Польщі заявили, що не змінять рішення щодо українського зерна Фото: у Польщі заявили, що не змінять рішення щодо українського зерна (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польська влада вважає, що заборона на імпорт українського зерна є виправданою. У Польщі не дозволять дестабілізувати аграрний ринок країни.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За його словами, Польща у будь-якому разі буде допомагати Україні у війні проти Росії. Він зауважив, що поразка України у війні буде також поразкою Польщі. Однак питання імпорту зерна не може бути аргументом в інших питаннях.

"Ми вважаємо, що наші дії щодо заборони імпорту українського зерна є виправданими. Ми не дозволимо порушити аграрний ринок Польщі. Ми не змінюємо своєї думки з цього приводу і будемо вживати заходів для захисту польських фермерів", - сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. Це пов'язано з тим, що імпорт українського зерна у перерахованих вище країнах сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало масове невдоволення у фермерів.

Вибори у Польщі

Варто зауважити, що такий скандал стався в країні на тлі майбутніх парламентських виборів у Польщі. У них бере участь як чинна правляча партія "Право і справедливість", так і "Громадянська платформа".

Вибори відбудуться 15 жовтня 2023 року. На них буде обрано 560 членів Національних зборів (парламенту) - 460 депутатів Сейму (нижня палата) та 100 членів Сенату (верхня палата).

Нагадаємо, раніше влада Польщі вирішила продовжити обмеження на імпорт українського зерна.

Україна у відповідь подає позов до Світової організації торгівлі, оскільки вважає, що Варшава зробила це в інтересах передвиборчого політичного популізму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща зерновий коридор
NEWS
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна