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В Польше заявили, что не изменят решения по украинскому зерну

Понедельник 18 сентября 2023 22:24
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В Польше заявили, что не изменят решения по украинскому зерну Фото: в Польше заявили, что не изменят решения по украинскому зерну (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Польские власти считают, что запрет на импорт украинского зерна оправдан. В Польше не разрешат дестабилизировать аграрный рынок страны.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По его словам, Польша в любом случае будет помогать Украине в войне против России. Он отметил, что поражение Украины в войне будет также поражением Польши. Однако вопрос импорта зерна не может являться аргументом в других вопросах.

"Мы считаем, что наши действия по запрету импорта украинского зерна оправданы. Мы не позволим нарушить аграрный рынок Польши. Мы не меняем своего мнения по этому поводу и будем принимать меры для защиты польских фермеров", - сказал он.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продлили ограничения в одностороннем порядке. Это связано с тем, что импорт украинского зерна в вышеперечисленных странах сильно влиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало массовое недовольство фермеров.

Выборы в Польше

Следует отметить, что такой скандал произошел в стране на фоне предстоящих парламентских выборов в Польше. В них участвует как действующая правящая партия "Право и справедливость", так и "Гражданская платформа".

Выборы пройдут 15 октября 2023 года. На них будет избрано 560 членов Национального собрания (парламента) – 460 депутатов Сейма (нижняя палата) и 100 членов Сената (верхняя палата).

Напомним, ранее власти Польши решили продлить ограничения на импорт украинского зерна.

Украина в ответ подает иск во Всемирную торговую организацию, поскольку считает, что Варшава сделала это в интересах предвыборного политического популизма.

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