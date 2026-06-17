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У Польщі заявили, що Україна "не зацікавлена" в їхніх МіГ-29

22:36 17.06.2026 Ср
2 хв
"Польська лінія безпеки – це російсько-український фронт" - заступника міністра оборони Польщі
aimg Валерія Абабіна
Фото: Польща пояснила, чому досі не передала Україні МіГ-29 (Getty Images)

У польському оборонному відомстві пояснили, чому Варшава досі не передала Україні винищувачі МіГ-29, та поклали відповідальність за погіршення двосторонніх відносин на нового президента країни Кароля Навроцького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Польщі Павла Залевського польській радіостанції RMF24

В інтерв'ю радіо RMF24 Залевський зокрема прокоментував кілька питань двосторонніх відносин з Україною – від відкладеної передачі винищувачів МіГ-29 до риторики президента Польщі Кароля Навроцького.

МіГ-29: дві причини затримки

Журналіст Томаш Терліковський запитав, чому Польща досі не передала Україні винищувачі. За словами Залевського, українська сторона не зацікавлена в МіГах у їхньому поточному стані.

"Я переконаний, що українці хотіли б, щоб ці МіГи були адаптовані до сучасніших бойових умов. І з нашого боку немає жодної домовленості щодо покриття витрат", – пояснив віцеміністр.

Друга причина, за його словами – передача мала бути взаємною. Паралельно сторони обговорюють співпрацю в галузі технологій безпілотників, і ці переговори ще не завершилися.

"Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем", – підкреслив він.

Читайте також: Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29 і розкрила причину

Чому Київ не бачить у Варшаві союзника

За словами Залевського, причина – у позиції президента Кароля Навроцького.

"Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв – це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі", – заявив віцеміністр.

"Польська лінія безпеки – не кордон Польщі та України"

Залевський також відповів на заяву політика "Права і справедливості" Пшемислава Чарнека, який пропонував призупинити фінансову та військову допомогу Україні, якщо Київ не змінить назву однієї з військових частин.

"Тож як він бачить подальшу оборону України? Як він бачить захист наших інтересів, які зараз захищаються на російсько-українському фронті? Польська лінія безпеки – це не кордон між Польщею та Україною. Це російсько-український фронт", – наголосив віцеміністр

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Раніше, у грудні 2025 року, Кароль Навроцький дізнався із ЗМІ про можливу передачу польських літаків та публічно заявив, що з ним рішення уряду не узгоджували.

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УкраїнаПольщаМиг-29