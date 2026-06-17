В Польше заявили, что Украина "не заинтересована" в их МиГ-29

В интервью радио RMF24 Залевский в частности прокомментировал несколько вопросов двусторонних отношений с Украиной - от отложенной передачи истребителей МиГ-29 до риторики президента Польши Кароля Навроцкого.

МиГ-29: две причины задержки

Журналист Томаш Терликовский спросил, почему Польша до сих пор не передала Украине истребители. По словам Залевского, украинская сторона не заинтересована в МиГах в их текущем состоянии.

"Я убежден, что украинцы хотели бы, чтобы эти МиГи были адаптированы к более современным боевым условиям. И с нашей стороны нет никакой договоренности о покрытии расходов", - пояснил вице-министр.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что передача должна была быть взаимной. Параллельно стороны обсуждают сотрудничество в области технологий беспилотников, и эти переговоры еще не завершились.

"Это скорее вопрос отрасли, а не Министерства обороны. Я бы не искал здесь каких-то серьезных проблем", – подчеркнул он.

Почему Киев не видит в Варшаве союзника

По словам Залевского, причина - в позиции президента Кароля Навроцкого.

"Президент Навроцкий считает, что разжигание антиукраинских настроений - это хороший способ завоевать голоса избирателей. Это очень вредит Польше", - заявил вице-министр.

"Польская линия безопасности - это не граница Польши и Украины"

Залевский также ответил на заявление политика из партии «Право и справедливость» Пшемыслава Чарнека, который предлагал приостановить финансовую и военную помощь Украине, если Киев не изменит название одной из воинских частей.

"Так как же он видит дальнейшую оборону Украины? Как он видит защиту наших интересов, которые сейчас защищаются на российско-украинском фронте? Польская линия безопасности - это не граница между Польшей и Украиной. Это российско-украинский фронт", - подчеркнул вице-министр.