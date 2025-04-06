У Польщі заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю загострилась

Ситуація на кордоні Польщі і Білорусі загострилась. Причиною цього є агресивні мігранти, які намагаються потрапити у Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, якого цитує Polsat News .

Польський міністр відзначив, що мігранти кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. За його словами, у ніч з п'ятниці на суботу було зафіксовано сотні спроб нелегально потрапити до Польщі.

Косіняк-Камиш вважає, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу".

"Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, напевно, вже, сподіваюся, всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі…в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону, перетин кордону в нелегальний спосіб", - зазначив глава Міноборони Польщі.