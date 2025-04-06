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У Польщі заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю загострилась

Варшава, Неділя 06 квітня 2025 15:12
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У Польщі заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю загострилась Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на кордоні Польщі і Білорусі загострилась. Причиною цього є агресивні мігранти, які намагаються потрапити у Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, якого цитує Polsat News.

Польський міністр відзначив, що мігранти кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. За його словами, у ніч з п'ятниці на суботу було зафіксовано сотні спроб нелегально потрапити до Польщі.

Косіняк-Камиш вважає, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу".

"Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, напевно, вже, сподіваюся, всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі…в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону, перетин кордону в нелегальний спосіб", - зазначив глава Міноборони Польщі.

Польща укріплює кордон

Минулого року Польща та країни Балтії запропонували Європейському Союзу побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

Також у 2024 році Польща започаткувала проект "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що "Східний щит" спрямований для стримування потенційного агресора. Туск заявив, що Польща вже будує лінії укріплень на кордоні з РФ.

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