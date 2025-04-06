В Польше заявили, что ситуация на границе с Беларусью обострилась
Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась. Причиной этого являются агрессивные мигранты, которые пытаются попасть в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, которого цитирует Polsat News.
Польский министр отметил, что мигранты бросают камни, ветки, а также используют болгарки, пытаясь прорваться через барьер. По его словам, в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано сотни попыток нелегально попасть в Польшу.
Косиняк-Камыш считает, что активизация таких действий "направлена на то, чтобы ослабить Европу и Польшу".
"Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, наверное, уже, надеюсь, всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре...в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона, пересечение границы нелегальным способом", - отметил глава Минобороны Польши.
Польша укрепляет границу
В прошлом году Польша и страны Балтии предложили Европейскому Союзу построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.
Также в 2024 году Польша начала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что "Восточный щит" направлен для сдерживания потенциального агрессора. Туск заявил, что Польша уже строит линии укреплений на границе с РФ.
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