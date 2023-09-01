У Польщі заявили, що готові "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби

"Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним", - сказав Камінський.

Міністр також нагадав про рішення, ухвалене на спільній зустрічі глава МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо повного закриття кордону з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

"Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи", - наголосив глава МВС Польщі.

Закриття кордонів з Білоруссю

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Таким чином з 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.

Додамо, що на одному з литовських КПП, який наразі закритий, з'явилися перші оборонні укріплення проти можливого вторгнення зі сторони Білорусі.

Також нагадаємо, що Литва вручила ноту протесту Білорусі через завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська.

Нещодавно повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю якщо станеться "критичний інцидент" за участю найманців ПВК "Вагнера".