В Польше заявили, что готовы "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости

"Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима. Сигнал был жестким, однозначным", - сказал Каминский.

Министр также напомнил о решении, принятом на совместной встрече главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии относительно полного закрытия границы с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента".

"Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы", - подчеркнул глава МВД Польши.

Закрытие границ с Беларусью

Напомним, что после неудачного бунта лидера ЧвК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится около 6,4 тысячи "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

Таким образом с 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью. Решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности" и предотвращение контрабанды товаров.

Добавим, что на одном из литовских КПП, который сейчас закрыт, появились первые оборонительные укрепления против возможного вторжения со стороны Беларуси.

Также напомним, что Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.

Недавно сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония полностью закроют границы с Беларусью, если произойдет "критический инцидент" с участием наемников ЧВК "Вагнера".