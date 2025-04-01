У Польщі заявили про нові хитрощі нелегальних мігрантів з Білорусі для перетину кордону

Польські прикордонники заявили про агресію мігрантів та нові методи нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Як розповів командувач Підляської прикордонної служби генерал Славомір Клекотка, ситуація залишається напруженою, а службовці щоденно зіштовхуються з ризиком для здоров’я та життя.

За його словами, тепер мігранти використовують різні засоби для подолання загороджень. Зокрема, розрізають металеві бар’єри шліфувальними машинами, пилами та паяльними лампами, а також застосовують драбини та переправу через річки.

Останніми тижнями були зафіксовані випадки перетину кордону групами до 70 осіб, що значно ускладнює роботу польських служб, розповів він. Також прикордонники піддаються атакам камінням та іншими предметами, мігранти кидають колоди для блокування руху на їх автомобілі.

З початку року було зафіксовано 3000 спроб нелегального перетину кордону, з яких понад 2 800 відбулися у березні.

Відносини Польщі та Білорусі

Після вторгнення Росії в Україну між Польщею та Білоруссю зросла напруженість. Польська влада звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС, оскільки Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.