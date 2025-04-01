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В Польше заявили о новых уловках нелегальных мигрантов из Беларуси для пересечения границы

Иллюстративное фото: в Польше заявили о новых хитростях нелегальных мигрантов из Беларуси (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Польше пограничники фиксируют новые способы нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Были случаи пересечения границы группами до 70 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Польские пограничники заявили об агрессии мигрантов и новых методах нелегального пересечения польско-белорусской границы. Как рассказал командующий Подляской пограничной службы генерал Славомир Клекотка, ситуация остается напряженной, а служащие ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни.

По его словам, теперь мигранты используют различные средства для преодоления заграждений. В частности, разрезают металлические барьеры шлифовальными машинами, пилами и паяльными лампами, а также применяют лестницы и переправу через реки.

В последние недели были зафиксированы случаи пересечения границы группами до 70 человек, что значительно усложняет работу польских служб, рассказал он. Также пограничники подвергаются атакам камнями и другими предметами, мигранты бросают бревна для блокирования движения на их автомобили.

С начала года было зафиксировано 3000 попыток нелегального пересечения границы, из которых более 2 800 произошли в марте.

Отношения Польши и Беларуси

После вторжения России в Украину между Польшей и Беларусью возросла напряженность. Польские власти обвиняют Минск в умышленном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС, поскольку Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

Именно поэтому Польша заявила об укреплении границе с Беларусью. А также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения. Там также хотят завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Стена строится для остановки незаконной миграции в страну.

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