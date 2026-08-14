У Польщі затримали жінку, яка напала на українців у Познані

Зростання напруги в Польщі

Нагадаємо, останнім часом у Польщі суттєво почастішали випадки провокацій та правопорушень на ґрунті національної ненависті.

Зокрема, аналітики пов'язують це з розгортанням масштабної гібридної кампанії. Раніше повідомлялося, що російські спецслужби штучно роздмухують дезінформацію в Польщі, використовуючи історичні суперечки для розколу між союзниками.

Через зафіксоване стрімке зростання кількості злочинів проти громадян України, яке, за даними правоохоронців, підскочило на понад 30% за пів року, у суспільстві виникла хвиля обурення.

У відповідь на регулярні напади та мову ворожнечі місцеві мешканці розпочали активну протидію.

Нещодавно у 22 містах Польщі пройшли масштабні акції протесту, під час яких тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи зупинити насильство щодо українців та інших меншин.