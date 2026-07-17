Кількість нападів на українців у Польщі різко зросла, - дані поліції

У Польщі зафіксували стрімке зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України. Лише за перші шість місяців 2026 року кількість таких випадків підскочила на понад 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Тривожна статистика польської поліції

За даними правоохоронців, у першій половині 2026 року в Польщі зареєстрували 180 повідомлень про "мову ворожнечі" та злочини на ґрунті ненависті щодо українців.

Для порівняння - за весь 2024 рік було подано 267 таких заяв, а за 2025 рік - 275.

Якщо нинішня динаміка збережеться, до кінця року кількість інцидентів може сягнути 360. Експерти наголошують, що реальні масштаби агресії можуть бути ще більшими.

"Я припускаю, що ця статистика не відображає всієї правди. Зазвичай вважається, що злочини на ґрунті ненависті недостатньо повідомляються. Деякі жертви не хочуть повідомляти про злочин, бо просто бояться", - зазначає соціолог і президент Інституту громадських справ Яцек Кухарчик.

Гучні напади та реакція політиків

Останнім часом країну сколихнули кілька резонансних випадків. Зокрема, у місті Бєльсько-Бяла 54-річний колишній водій автобуса публічно ображав неповнолітніх українських дівчат через їхню національність.

Чоловіка затримали, йому загрожує до трьох років ув'язнення. У травні в Варшаві підлітки напали на трьох українських тинейджерів, унаслідок чого один із них отримав перелом черепа.

Інциденти викликали гостру дискусію серед польських політиків. Урядовці звинувачують опозиційні сили у розпалюванні антиукраїнських настроїв під час виборчих кампаній.

Своєю чергою, соціологи додають, що накопичений гнів у суспільстві активно підігрівається російськими тролями в інтернеті.

Ситуацію ускладнило і нещодавнє загострення дипломатичних відносин між країнами через історичні питання та непорозуміння у сфері військової допомоги.

Опитування IBRiS показало, що понад 33% поляків помітили зміну свого ставлення до українців на гірше.

Чому змінюються настрої у суспільстві

Кримінолог професор Брунон Голіст пояснює, що після початку повномасштабної війни в польському суспільстві переважали позитивні почуття до біженців.

Проте зараз агресія стає помітнішою, зокрема через велику кількість мігрантів (у Польщі проживає близько 1,2 мільйона українців) та вплив публічних заяв політиків і громадських активістів.