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У Польщі пройшли акції проти нападів на українців

22:20 09.08.2026 Нд
2 хв
Серія нападів і побиття змусили людей вийти на вулиці
aimg Сергій Козачук
У Польщі пройшли акції проти нападів на українців Фото ілюстративне: в Польщі тисячі людей вийшли на масові акції протесту (twitter.com/WojReport)
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У 22 містах Польщі відбуваються масштабні акції протесту проти зростання насильства та мови ворожнечі щодо українців і представників інших меншин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Де та чому проходять протести

Демонстрації під гаслом "Не будьте байдужими" організував Комітет захисту демократії (KOD). Акції відбуваються у таких великих містах, як Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лодзь, Щецин, Білосток і Кельце.

Головна мета активістів - висловити солідарність із тими, хто зазнає дискримінації, та зупинити хвилю словесного й фізичного насильства через походження, мову чи зовнішність.

Під час акцій учасникам роздають наліпки з гаслом "Не будь байдужим". Їх закликають розміщувати на дверях магазинів, закладів та автомобілів.

Це має стати знаком для українців, що в цих місцях вони можуть розраховувати на захист і допомогу.

Серія нападів і реакція суспільства

Протести стали відповіддю на серію нападів на українців, які сталися у Польщі останнім часом.

Серед найрезонансніших випадків - напад на двох громадян України у Вроцлаві, побиття бейсбольною битою в Глівіце, образи українських дітей у пасажирському автобусі в Бельсько-Бяла.

Дослідження дослідницьких центрів, зокрема Варшавського університету, також підтверджують різке зростання мови ворожнечі щодо українців у польських соцмережах.

Раніше, у п'ятницю, під час акції "Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює" у Варшаві організатори передали до Канцелярії прем'єр-міністра та МВС петицію.

Її підписали понад 11 000 осіб із вимогою до уряду вжити жорстких заходів для захисту іноземців від насильства.

Ситуація з нападами на українців у Польщі

Нагадаємо, що в Польщі останнім часом зафіксували стрімке зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України. Лише за перші шість місяців 2026 року кількість таких випадків зросла на понад 30%.

Зокрема, 5 серпня у Кракові невідомий чоловік погрожував двом українцям, вживав нецензурну лайку та вдарив жінку в обличчя. За цим фактом місцеві правоохоронці вже розпочали розслідування, а також послідувала реакція поліції та Генконсульства щодо нападу на українців у Кракові.

Експерти та правозахисники зазначають, що подібні інциденти провокує масштабна мова ворожнечі у соцмережах, через що кількість нападів на українців у Польщі різко зросла.

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