Рост напряжения в Польше

Напомним, в последнее время в Польше значительно участились случаи провокаций и правонарушений на почве национальной ненависти.

В частности, аналитики связывают это с развертыванием масштабной гибридной кампании. Ранее сообщалось, что российские спецслужбы искусственно раздувают дезинформацию в Польше, используя исторические споры для раскола между союзниками.

Из-за зафиксированного стремительного роста количества преступлений против граждан Украины, который, по данным правоохранителей, подскочил более чем на 30% за полгода, в обществе возникла волна возмущения.

В ответ на регулярные нападения и вражду местные жители начали активное противодействие.

Недавно в 22 городах Польши прошли масштабные акции протеста, во время которых тысячи людей вышли на улицы, требуя остановить насилие в отношении украинцев и других меньшинств.