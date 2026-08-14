"Вибух" дезінформації в Польщі: як РФ намагається посварити Варшаву та Київ

Російські спецслужби активізували масштабну кампанію з дезінформації у Польщі, використовуючи історичні суперечки між Варшавою та Києвом для розколу між союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росіяни зосередилися на чутливих історичних темах часів Другої світової війни, а також обурення українськими біженцями.

Заступник міністра цифровізації Польщі Павел Ольшевський заявив, що після виникнення публічної суперечки російська дезінформація буквально "вибухнула" у соцмережах і на офіційних російських медіаплатформах. Згодом ці наративи почали підхоплювати й окремі польські медіа.

Стрибок на 250% та нова тактика ботів

За даними аналізу Польського інституту міжнародних відносин (PISM), обсяг антиукраїнського контенту польською мовою в соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зріс більш ніж на 250%.

Експерти відзначають зміну тактики ворога та застерігають про наступні особливості атаки:

штучна накрутка: значну частину контенту генерують ботоферми, аби створити ілюзію масового обурення серед поляків;

використання реальних приводів: росіяни майже не вигадують фейки, а перекручують і роздмухують реальні суперечливі факти;

складність виявлення: через наявність реального підґрунтя такі маніпуляції набагато важче виявляти та блокувати.

Ольшевський наголосив, що потік дезінформації щодо суперечки "впав на сприйнятливий ґрунт".

У той же час Москва традиційно відкрещується від будь-яких інформаційних атак. У посольстві РФ у Варшаві заявили, що звинувачення є "безпідставними", а Росія нібито "не втручається у відносини між іншими державами".

Погіршення відносин між Україною та Польщею

Нагадаємо, наприкінці травня між Україною та Польщею виникла дипломатична напруженість після того, як український президент Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".