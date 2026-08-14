Репера Київстонера хотіли вбити у Польщі: що відомо

У Варшаві спецслужби затримали найманого вбивцю з Донбасу, який готував замах на відомого українського блогера та репера Київстонера (Альберта Васильєва). За замахом стоїть російська ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

У чому РФ звинувачує артиста

Поліція Варшави спільно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі затримала кілера, який виявився уродженцем Донбасу.

За даними польських журналістів, Федеральна служба безпеки РФ звинуватила Альберта Васильєва в організації та контролі логістики доставки безпілотників до Московської області.

У Росії стверджують, що ці дрони нібито мали використати для атак на стратегічні об'єкти в російській столиці та її околицях.

Кремль переконує, що безпілотники контрабандою завозилися зі Словаччини через Польщу та Білорусь, а сам Київстонер співпрацює з українськими спецслужбами.

Через це російська влада внесла музиканта до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності.

Сам шоумен усі звинувачення з боку РФ категорично відкидає.

Що відомо про Київстонера

Альберт Васильєв (Slevin Dadyan) - український відеоблогер, актор та репер. Він здобув широку популярність завдяки коротким гумористичним відео в соцмережах та був одним із засновників відомого українського гурту "Гриби".

Згодом він розпочав сольну музичну кар'єру під псевдонімом Kyivstoner і брав участь у кількох кінопроєктах.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист публічно засудив російську агресію.