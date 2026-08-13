У Польщі схопили агента РФ, який готував вбивство громадянина України та США, - Туск

У Польщі спецслужби затримали громадянина Росії, який за завданням російських спецслужб планував вбивство громадянина США українського походження. Замах мав відбутися у Варшаві.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Деталі спецоперації

Затримання росіянина відбулося 7 серпня завдяки спільним діям Агентства внутрішньої безпеки (ABW), поліції та розвідувальних служб США.

За словами Туска, потенційна жертва мала подвійне громадянство - США та України. Чоловік був "незручним" для режиму російського диктатора Володимира Путіна, а злочину вдалося запобігти в останню мить.

"Це перший випадок, коли хтось за наказом Росії вирішив напасти на громадянина США на території іншої країни НАТО, зокрема в Польщі, у Варшаві", - наголосив польський прем'єр.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк підтвердив, що затриманий росіянин діяв за запитом іноземної служби та готував убивство у польській столиці.

Загроза нових атак РФ

Очільник польського уряду нагадав, що Росія веде гібридну війну проти західних країн, які підтримують Україну. Він застеріг, що Кремль прагнутиме усувати неугодних осіб у різних країнах світу.

Польські служби вже готуються до подібних сценаріїв у майбутньому та планують інтенсифікувати роботу для захисту громадян.