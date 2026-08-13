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У Польщі схопили агента РФ, який готував вбивство громадянина України та США, - Туск

19:05 13.08.2026 Чт
2 хв
Жертва була надто незручною для Кремля
aimg Сергій Козачук
У Польщі схопили агента РФ, який готував вбивство громадянина України та США, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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У Польщі спецслужби затримали громадянина Росії, який за завданням російських спецслужб планував вбивство громадянина США українського походження. Замах мав відбутися у Варшаві.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Деталі спецоперації

Затримання росіянина відбулося 7 серпня завдяки спільним діям Агентства внутрішньої безпеки (ABW), поліції та розвідувальних служб США.

За словами Туска, потенційна жертва мала подвійне громадянство - США та України. Чоловік був "незручним" для режиму російського диктатора Володимира Путіна, а злочину вдалося запобігти в останню мить.

"Це перший випадок, коли хтось за наказом Росії вирішив напасти на громадянина США на території іншої країни НАТО, зокрема в Польщі, у Варшаві", - наголосив польський прем'єр.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк підтвердив, що затриманий росіянин діяв за запитом іноземної служби та готував убивство у польській столиці.

Загроза нових атак РФ

Очільник польського уряду нагадав, що Росія веде гібридну війну проти західних країн, які підтримують Україну. Він застеріг, що Кремль прагнутиме усувати неугодних осіб у різних країнах світу.

Польські служби вже готуються до подібних сценаріїв у майбутньому та планують інтенсифікувати роботу для захисту громадян.

Загроза для НАТО та провокації РФ

Нагадаємо, що країни Північноатлантичного альянсу посилюють свою систему протиповітряної оборони на східному фланзі через численні російські провокації та порушення повітряного простору Польщі та Румунії ворожими безпілотниками.

Також у Британії пояснили, що Кремль роками цілеспрямовано перевіряє готовність Альянсу та "прощупує ґрунт" своїми діями в Європі. Лондон застерігає - за певного розвитку подій НАТО доведеться відповідати силою на ці загрози.

Окрім цього, розвідка США оновила оцінки безпекових ризиків і попередила, що Путін може наважитися на вторгнення в країну НАТО навіть до завершення війни проти України.

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