mObywatel, податки, CEPIK: у Польщі хакери паралізували ключові держсервіси

Кіберзлочинці атакували державні системи Польщі, викликавши тимчасові перебої в роботі mObywatel та CEPIK. Атаку вдалося відбити, але кіберполіція розслідує інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними ЗМІ, кібератака "була ефективно відбита, але протягом майже години було неможливо ефективно сплачувати податки, користуватися програмою mObywatel та реєструвати автомобіль".

Як пише видання, проблеми було визначено як DDoS-атака.

"Вона полягала в раптовому масовому напливі з комп'ютерів кіберзлочинців, які намагалися підключитися до державних систем, повністю їх засмічуючи", - сказано у повідомленні.

Варто також зауважити, що сьогодні у Польщі останній день для подання податкової декларації та інших дій, де залучені державні послуги.

"Кіберзлочинці хотіли скористатися цим моментом, додати свій хід та паралізувати все", - сказано у повідомленні.

Справою займаються кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки країни, пише видання.

Водночас, Міністерство цифрових справ Польщі прокоментувало це питання. Від його імені виступив заступник міністра Павел Ольшевський.

"Я не підтверджую факт успішної кібератаки, були тимчасові перебої в обслуговуванні. Наразі всі послуги працюють справно", - написав він у X.