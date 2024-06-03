Польща виділить 3 млрд злотих на кібербезпеку після російської кібератаки

Польща виділить понад 3 мільярди злотих, близько 760 мільйонів доларів, на посилення кібербезпеки в країні. Напередодні державне ЗМІ країни піддалося кібератаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що передувало

Минулого тижня польське державне інформаційне агентство PAP постраждало від російської кібератаки. Тоді у стрічці новин агентства з’явилася стаття про військову мобілізацію.

Пізніше з'ясувалося, що вона була не правдивою, а польська влада звинуватили у дестабілізації ситуації в країні Росію.

"Усе вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, керованою з російської сторони", - сказав тоді міністр цифрових питань і віце-прем’єр-міністр Кшиштоф Гавковський.

Він таокж зауважив, що спецслужби Польщі, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, проводять розслідування.

Реакція Польщі

Незабаром у Польщі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Саме тому влада Польщі перебуває у стані підвищеної готовності щодо спроб Росії втрутитися у голосування.

"Ми хочемо виділити понад 3 мільярди злотих на "Кіберщит". Сьогодні Польща знаходиться на передовій кіберборотьби з Росією. На Польщу припадає найбільше атак," - сказав Гавковський.

Він повідомив, що в неділю і понеділок Польща заблокувала кілька кібератак на критичну інфраструктуру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів.

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