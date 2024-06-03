ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща виділить 3 млрд злотих на кібербезпеку після російської кібератаки

Понеділок 03 червня 2024 21:48
UA EN RU
Польща виділить 3 млрд злотих на кібербезпеку після російської кібератаки Ілюстративне фото: Польща виділить 3 млрд злотих на "Кіберщит" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща виділить понад 3 мільярди злотих, близько 760 мільйонів доларів, на посилення кібербезпеки в країні. Напередодні державне ЗМІ країни піддалося кібератаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що передувало

Минулого тижня польське державне інформаційне агентство PAP постраждало від російської кібератаки. Тоді у стрічці новин агентства з’явилася стаття про військову мобілізацію.

Пізніше з'ясувалося, що вона була не правдивою, а польська влада звинуватили у дестабілізації ситуації в країні Росію.

"Усе вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, керованою з російської сторони", - сказав тоді міністр цифрових питань і віце-прем’єр-міністр Кшиштоф Гавковський.

Він таокж зауважив, що спецслужби Польщі, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, проводять розслідування.

Реакція Польщі

Незабаром у Польщі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Саме тому влада Польщі перебуває у стані підвищеної готовності щодо спроб Росії втрутитися у голосування.

"Ми хочемо виділити понад 3 мільярди злотих на "Кіберщит". Сьогодні Польща знаходиться на передовій кіберборотьби з Росією. На Польщу припадає найбільше атак," - сказав Гавковський.

Він повідомив, що в неділю і понеділок Польща заблокувала кілька кібератак на критичну інфраструктуру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кібератака
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО