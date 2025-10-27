У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві

За його словами, українців затримали у польському місті Катовіце. Вони займалися розвідувальною діяльністю на території країни.

"Чоловік та жінка віком 32 та 34 років виконували розвідувальні завдання, зокрема визначали військовий потенціал Польщі та встановлювали пристрої для прихованого моніторингу критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зібрана ними інформація стосувалася солдатів Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури, розташованої на території Польщі, зокрема транспортної інфраструктури, що забезпечує логістичну та військову підтримку України.

Добжинський не уточнив, на яку країну працювали підозрювані.

Суд відправив українців під варту на три місяці.