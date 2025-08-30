Польща примусово видворила 15 українців: в чому причина

П’ятнадцять українців примусово видворили з Польщі. За даними прикордонної служби, всі вони нібито становили небезпеку для громадського порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на RMF24.

За даними видання, п'ятнадцять громадян України були видворені з Польщі. Прикордонники примусово доставили їх до кордону та передали українській стороні.

Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, громадяни України, яких депортували з Польщі, були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та становили загрозу громадській безпеці та порядку на території Польщі.

Підставою для рішення про примусове зобов'язання іноземців до повернення була головним чином стаття 302, пункт 1, пункт 9 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, тобто міркування національної оборони чи безпеки, або захист громадської безпеки та порядку, або інтереси Республіки Польща.

Примітно, що дані переданих українців були включені до списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним.