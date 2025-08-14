У Польщі затримали 17-річного українця: звинувачують у диверсіях на користь Кремля

У Польщі затримали підлітка, якого підозрюють у нарузі над пам’ятником Волинської трагедії та інших провокаціях на замовлення російських спецслужб. Метою таких акцій є посилення напруги між Польщею та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції, заяву речника Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Яцека Добжинського та заяву глави польського уряду Дональда Туска під час прес-конференції.

"Підліток розміщував на будівлях і пам'ятниках бандерівські прапори та гасла, що пропагують нацистську ідеологію. Свої дії він здійснював на території Вроцлава, Варшави та в селищі Домостава, де минулого тижня 17-річний хлопець осквернив пам'ятник Волинській трагедії, намалювавши на ньому прапор бандерівців та напис "Слава УПА" українською мовою. Наразі щодо затриманого проводять процесуальні дії", - написав Добжинський.

Зазначимо, що хоча Добжинський повідомив про затримання одного українця, пресслужба поліції повідомляє про двох.

За даними поліції вони затримали двох 17-річних громадян України, які, згідно з результатами розслідування демонстрували прапори та "гасла Бандери", що пропагували нацистську ідеологію та вихваляли Степана Бандеру, на фасадах будівель та пам'ятниках, присвячених жертвам Волинської трагедії.

Що говорить Туск

Прем’єр наголосив, що провокування конфліктів між Польщею та Україною дуже часто є роботою іноземних спецслужб і що росіяни "дуже розраховують на те, що Польщу можна буде посварити з Україною".

"Сьогодні ABW арештувала (і це не перший такий випадок, це дуже продумані акції) молодого українця, який звинувачується в диверсійних діях, зокрема виконанні ворожих написів, спробі знищення чи нанесення образливих малюнків на пам’ятниках, які принижують гідність поляків. Цей українець був завербований іноземними спецслужбами",- підкреслив Туск.

За його словами, росіянам складніше завербувати поляків, хоча є небагато й таких випадків.

"Але вони вербують українців чи білорусів і платять їм за скоєння диверсійних дій. Вони мають e цьому подвійний інтерес, другим очевидним з них є провокування конфлікту між поляками й українцями", - наголосив Туск.