В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже

По его словам, украинцев задержали в польском городе Катовице. Они занимались разведывательной деятельностью на территории страны.

"Мужчина и женщина в возрасте 32 и 34 лет выполняли разведывательные задачи, в частности определяли военный потенциал Польши и устанавливали устройства для скрытого мониторинга критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Собранная ими информация касалась солдат Вооруженных сил Польши и критической инфраструктуры, расположенной на территории Польши, в частности транспортной инфраструктуры, обеспечивающей логистическую и военную поддержку Украины.

Добжинский не уточнил, на какую страну работали подозреваемые.

Суд отправил украинцев под стражу на три месяца.