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У Польщі затримали чоловіка за заклики вбити Зеленського

16:55 30.07.2026 Чт
1 хв
Затриманий заявив, що діяв під впливом емоцій
aimg Валерій Ульяненко
Фото: поліція Польщі (Getty Images)

У Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який у соцмережах публікував образи на адресу президента України Володимира Зеленського та закликав до його вбивства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Поліцейські Малопольського воєводства зібрали доказову базу щодо правопорушень 40-річного фігуранта в інтернеті. Затримання відбулося 30 липня. Затриманому оголосили підозру за двома епізодами:

  • публічне підбурювання до вчинення вбивства;
  • образа президента України.

Під час слідчих дій чоловік визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив правоохоронцям, що опублікував дописи під впливом емоцій і зараз шкодує про скоєне.

Розслідування ведеться під наглядом районної прокуратури в Мушині. За вчинене затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 липня Володимир Зеленський дорогою зі США відвідав польський Люблін.

Це була його перша поїздка до Польщі після загострення відносин між Києвом і Варшавою, спричиненого скандалом навколо УПА та позбавленням українського лідера польського ордена.

Під час візиту Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили питання інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також інші напрями двосторонньої взаємодії.

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Володимир ЗеленськийПольща