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В Польше задержали мужчину за призывы убить Зеленского

16:55 30.07.2026 Чт
1 мин
Задержанный заявил, что действовал под влиянием эмоций
aimg Валерий Ульяненко
Фото: полиция Польши (Getty Images)

В Польше правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который в соцсетях публиковал оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского и призывал к его убийству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Полицейские Малопольского воеводства собрали доказательную базу правонарушений 40-летнего фигуранта в интернете. Задержание произошло 30 июля. Задержанному объявили подозрение по двум эпизодам:

  • публичное подстрекательство к совершению убийства;
  • оскорбление президента Украины.

Во время следственных действий мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил правоохранителям, что опубликовал сообщения под влиянием эмоций и сейчас сожалеет о содеянном.

Расследование проводится под наблюдением районной прокуратуры в Мушине. За совершенное задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 29 июля Владимир Зеленский по дороге из США посетил польский Люблин.

Это была его первая поездка в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой, вызванного скандалом вокруг УПА и лишением украинского лидера польского ордена.

В ходе визита Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили вопросы инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и другие направления двустороннего взаимодействия.

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