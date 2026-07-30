ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Польщі затримали чоловіка за заклики вбити Зеленського

16:55 30.07.2026 Чт
1 хв
Затриманий заявив, що діяв під впливом емоцій
aimg Валерій Ульяненко
У Польщі затримали чоловіка за заклики вбити Зеленського Фото: поліція Польщі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який у соцмережах публікував образи на адресу президента України Володимира Зеленського та закликав до його вбивства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Поліцейські Малопольського воєводства зібрали доказову базу щодо правопорушень 40-річного фігуранта в інтернеті. Затримання відбулося 30 липня. Затриманому оголосили підозру за двома епізодами:

  • публічне підбурювання до вчинення вбивства;
  • образа президента України.

Під час слідчих дій чоловік визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив правоохоронцям, що опублікував дописи під впливом емоцій і зараз шкодує про скоєне.

Розслідування ведеться під наглядом районної прокуратури в Мушині. За вчинене затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 липня Володимир Зеленський дорогою зі США відвідав польський Люблін.

Це була його перша поїздка до Польщі після загострення відносин між Києвом і Варшавою, спричиненого скандалом навколо УПА та позбавленням українського лідера польського ордена.

Під час візиту Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили питання інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також інші напрями двосторонньої взаємодії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Польща
Новини
Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск
Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск
Аналітика
Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе
Анна Рижукредактор РБК-Україна Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе