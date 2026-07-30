В Польше задержали мужчину за призывы убить Зеленского
В Польше правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который в соцсетях публиковал оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского и призывал к его убийству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Полицейские Малопольского воеводства собрали доказательную базу правонарушений 40-летнего фигуранта в интернете. Задержание произошло 30 июля. Задержанному объявили подозрение по двум эпизодам:
- публичное подстрекательство к совершению убийства;
- оскорбление президента Украины.
Во время следственных действий мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил правоохранителям, что опубликовал сообщения под влиянием эмоций и сейчас сожалеет о содеянном.
Расследование проводится под наблюдением районной прокуратуры в Мушине. За совершенное задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, 29 июля Владимир Зеленский по дороге из США посетил польский Люблин.
Это была его первая поездка в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой, вызванного скандалом вокруг УПА и лишением украинского лидера польского ордена.
В ходе визита Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили вопросы инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и другие направления двустороннего взаимодействия.