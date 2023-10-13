ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі затримали 46 підозрюваних у шпигунстві для Росії і Білорусі за сім років

Польща, П'ятниця 13 жовтня 2023 18:34
UA EN RU
У Польщі затримали 46 підозрюваних у шпигунстві для Росії і Білорусі за сім років Фото: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі протягом 2016-2023 років затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського, слова якого приводить InfoSecurity24.pl.

За словами Камінського, така статистика свідчить про значне зростання ефективності діяльності польських служб.

Він зазначив, що у 2008-2015 роках польські служби висунули загалом 11 звинувачень підозрюваним у шпигунстві.

Камінський заявив, що протягом 2016-2023 років Польща ідентифікувала 55 російських і білоруських офіцерів розвідки, які працювали у країні, прикриваючись дипломатичним статусом.

Він зазначив, що вигнані з Польщі росіяни та білоруси насправді були офіцерами спецслужб, які проводили розвідку проти держави.

За його словами, у 2008-2015 роках служби користувалися цими механізмами значно рідше - загалом у ті роки Польща видворила сімох "дипломатів".

"Крім того, у період 2016-2023 років завдяки діяльності Агентства внутрішньої безпеки не отримали акредитації тринадцять дипломатів, чия присутність у Польщі становила розвідувальну загрозу. У 2008-2015 роках подібна ситуація мала місце лише щодо одного дипломата", - сказав він.

Камінський повідомив, що з 2016 року було заборонено в’їзд 816 людям, "присутність яких у Польщі призвела б до розвідувальних загроз", здебільшого через їхній прямий зв'язок зі спецслужбами Росії та Білорусі.

Російські шпигуни у Польщі

Нагадаємо, про затримання російських шпигунів у Польщі почали повідомляти середині березня. Через їх діяльність на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни навіть вводили режим підвищеної готовності.

У липні в Польщі повідомили про затримання російського агента, який стежив за військовими об'єктами й морськими портами в країні. За словами міністра Камінського, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

До того ж, The Washington Post писало, що російські розвідувальні агентства створили мережу аматорів для операцій, що включали диверсії у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польща
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну