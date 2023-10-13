У Польщі затримали 46 підозрюваних у шпигунстві для Росії і Білорусі за сім років
Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі протягом 2016-2023 років затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського, слова якого приводить InfoSecurity24.pl.
За словами Камінського, така статистика свідчить про значне зростання ефективності діяльності польських служб.
Він зазначив, що у 2008-2015 роках польські служби висунули загалом 11 звинувачень підозрюваним у шпигунстві.
Камінський заявив, що протягом 2016-2023 років Польща ідентифікувала 55 російських і білоруських офіцерів розвідки, які працювали у країні, прикриваючись дипломатичним статусом.
Він зазначив, що вигнані з Польщі росіяни та білоруси насправді були офіцерами спецслужб, які проводили розвідку проти держави.
За його словами, у 2008-2015 роках служби користувалися цими механізмами значно рідше - загалом у ті роки Польща видворила сімох "дипломатів".
"Крім того, у період 2016-2023 років завдяки діяльності Агентства внутрішньої безпеки не отримали акредитації тринадцять дипломатів, чия присутність у Польщі становила розвідувальну загрозу. У 2008-2015 роках подібна ситуація мала місце лише щодо одного дипломата", - сказав він.
Камінський повідомив, що з 2016 року було заборонено в’їзд 816 людям, "присутність яких у Польщі призвела б до розвідувальних загроз", здебільшого через їхній прямий зв'язок зі спецслужбами Росії та Білорусі.
Російські шпигуни у Польщі
Нагадаємо, про затримання російських шпигунів у Польщі почали повідомляти середині березня. Через їх діяльність на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни навіть вводили режим підвищеної готовності.
У липні в Польщі повідомили про затримання російського агента, який стежив за військовими об'єктами й морськими портами в країні. За словами міністра Камінського, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.
До того ж, The Washington Post писало, що російські розвідувальні агентства створили мережу аматорів для операцій, що включали диверсії у Польщі.
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