Кілька разів упродовж ночі та ранку Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розсилав попередження мешканцям окремих повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку на Україну.

У Польщі підвищили готовність системи протиповітряної оборони. Для патрулювання та реагування на можливі загрози в небо підняли військову авіацію.

О 07:29 RCB повідомив про скасування загрози повітряного нападу.

Пізніше Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що поблизу населеного пункту Хмелек у Білгорайському повіті міг упасти невідомий об'єкт. Мережею шириться відео, на якому видно спалах та вибух.

Водночас українські моніторингові ресурси заявили, що одна з російських ракет нібито перетнула державний кордон та увійшла в повітряний простір Польщі.

"Через підозру у порушенні повітряного простору Польщі неідентифікованим літаючим апаратом, інформацію про повітряну загрозу було передано до Центру безпеки уряду. Триває перевірка для підтвердження записів радіолокаційної системи та, за необхідності, вжиття заходів для протидії потенційній загрозі", - повідомили в командуванні ЗС Польщі.