Несколько раз ночью и утром Правительственный центр безопасности Польши (RCB) рассылал предупреждения жителям отдельных уездов Люблинского и Подкарпатского воеводств через российскую воздушную атаку на Украину.

В Польше повысили готовность системы противовоздушной обороны. Для патрулирования и реагирования на возможные угрозы в небо подняли военную авиацию.

В 07:29 RCB сообщил об отмене угрозы воздушного нападения.

Позже Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что вблизи населенного пункта Хмелек в Белгорайском уезде мог упасть неизвестный объект. По сети ширится видео, на котором видна вспышка и взрыв.

В то же время, украинские мониторинговые ресурсы заявили, что одна из российских ракет якобы пересекла государственную границу и вошла в воздушное пространство Польши.

"По подозрению в нарушении воздушного пространства Польши неидентифицированным летающим аппаратом, информация о воздушной угрозе была передана в Центр безопасности правительства. Продолжается проверка для подтверждения записей радиолокационной системы и, при необходимости, принятия мер по противодействию потенциальной угрозе", - сообщили в командовании ВС Польши.