У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт

Інцидент стався в місті Осіни в Люблінському воєводстві. Як пишуть ЗМІ, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, який згодом вибухнув. Місцеві поліцейські отримали інформацію, що "стався вибух" і що "було видно спалах".

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, вибух розбив вікна в кількох сусідніх будинках.

"Співробітники поліції охороняють територію, а заходи проводяться під наглядом прокурора. Військових та відповідні служби поінформовано", - повідомило головне управління поліції.



Фото: в місті Осіни впав невідомий предмет (скриншот google.com/maps)