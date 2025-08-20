У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт

У Польщі в ніч на 20 серпня стався вибух. Посеред поля впав та вибухнув невідомий об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Інцидент стався в місті Осіни в Люблінському воєводстві. Як пишуть ЗМІ, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, який згодом вибухнув. Місцеві поліцейські отримали інформацію, що "стався вибух" і що "було видно спалах".
Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, вибух розбив вікна в кількох сусідніх будинках.
"Співробітники поліції охороняють територію, а заходи проводяться під наглядом прокурора. Військових та відповідні служби поінформовано", - повідомило головне управління поліції.
Фото: в місті Осіни впав невідомий предмет (скриншот google.com/maps)
Нагадаємо, що це не вперше у Польщі виявляють невідомі предмети. У жовтні 2024 року у Польщі на кордоні з Білоруссю помітили невідому повітряну кулю.
Також у березні торік невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково. Після того на території Польщі ще кілька днів знаходили невідомі предмети.