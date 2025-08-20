RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Польше упал и взорвался неизвестный объект

Фото: в Польше упал и взорвался неизвестный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше в ночь на 20 августа произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Инцидент произошел в городе Осины в Люблинском воеводстве. Как пишут СМИ, на кукурузное поле упал неопознанный объект, который впоследствии взорвался. Местные полицейские получили информацию, что "произошел взрыв" и что "была видна вспышка".

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было.

В результате инцидента никто не пострадал, взрыв разбил окна в нескольких соседних домах.

"Сотрудники полиции охраняют территорию, а мероприятия проводятся под надзором прокурора. Военные и соответствующие службы проинформированы", - сообщило главное управление полиции.

Фото: в городе Осины упал неизвестный предмет (скриншот google.com/maps)

 

Напомним, что это не впервые в Польше обнаруживают неизвестные предметы. В октябре 2024 года в Польше на границе с Беларусью заметили неизвестный воздушный шар.

Также в марте прошлого года неизвестный предмет упал в поле недалеко от польского города Милаково. После того на территории Польши еще несколько дней находили неизвестные предметы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВзрыв