В Польше выступили против принятия беглых россиян от мобилизации

Уполномоченный правительства по безопасности инфопространства Станислав Жарин подчеркнул, что такие граждане России могут угрожать безопасности Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

По словам Жарина, Польша не должна массово принимать беглых от мобилизации россиян.

"Эту волну дезертирства нельзя рассматривать как восстание против российских властей или как бунт против этой войны. Российские граждане, вероятно, хотят убежать, потому что боятся быть призванными в армию", - заявил Жарин.

Мужчина подчеркнул, что россиян не должны принимать в Польше, поскольку они могут быть опасны для государства.

Станислав Жарин также напомнил, что Польша может выдавать россиянам только гуманитарные визы.