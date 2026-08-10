UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Польщі вимагають від України визнати Волинську трагедію "геноцидом" для вступу в ЄС

19:24 10.08.2026 Пн
2 хв
Польща продовжує висувати умови Україні для євроінтеграції
aimg Олена Бджола
Фото: Маршалок Сейму Польщі Влодзимеж Чажасти (Getty Images)

У Польщі вважають, що українці повинні переосмислити всі аспекти своєї історії для того, щоб вступити в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву маршалка Сейму Польщі Влодзимежа Чажасти, передає "Rzeczpospolita".

Польща висуває умови Україні

Політик та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом відвідали українських дітей, які постраждали від війни. Школярі перебували у літньому таборі у Щавниці (Малопольське воєводство).

Чажасти заявив, що підтримує вступ України до ЄС. Проте наголосив, що Євросоюз - це демократія та цінності; а не просто "банкомат".

"Це також означає назвати геноцид геноцидом (Волинську трагедію - ред.). Це історія, і жоден народ не може уникнути історії", - наголосив він.

Криза в польсько-українських відносинах

Чажасти звернув увагу на нинішню кризу в польсько-українських відносинах та спричинену нею соціальну напруженість.

"Це ні до чого доброго не призведе. Я засуджую будь-яку погану поведінку як поляків стосовно українців, так і українців стосовно поляків", - заявив він.

Він додав, що також розмовляв зі Стефанчуком про історію, і це була "іноді приємна, іноді неприємна, але дуже чесна" розмова.

Чажасти також зазначив, що польсько-українські відносини мають будуватися на правді.

"5% усіх робітників у Польщі є українцями, і вони вносять 2,7% у ВВП країни", - каже він.

Чажасти також наголосив, що немає безпечної Польщі без безпечної України.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща запропонувала Україні допомогу в організації майбутніх президентських або ж парламентських виборів. Йдеться про правову і логістичну допомогу, каже Чажасти.

Також 7 серпня на Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули у серпні 1943 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаСейм ПольшиУкраїнаВступ в ЄСВолинська трагедія