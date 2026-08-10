У Польщі вимагають від України визнати Волинську трагедію "геноцидом" для вступу в ЄС

У Польщі вважають, що українці повинні переосмислити всі аспекти своєї історії для того, щоб вступити в Євросоюз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву маршалка Сейму Польщі Влодзимежа Чажасти, передає "Rzeczpospolita".
Політик та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом відвідали українських дітей, які постраждали від війни. Школярі перебували у літньому таборі у Щавниці (Малопольське воєводство).
Чажасти заявив, що підтримує вступ України до ЄС. Проте наголосив, що Євросоюз - це демократія та цінності; а не просто "банкомат".
"Це також означає назвати геноцид геноцидом (Волинську трагедію - ред.). Це історія, і жоден народ не може уникнути історії", - наголосив він.
Чажасти звернув увагу на нинішню кризу в польсько-українських відносинах та спричинену нею соціальну напруженість.
"Це ні до чого доброго не призведе. Я засуджую будь-яку погану поведінку як поляків стосовно українців, так і українців стосовно поляків", - заявив він.
Він додав, що також розмовляв зі Стефанчуком про історію, і це була "іноді приємна, іноді неприємна, але дуже чесна" розмова.
Чажасти також зазначив, що польсько-українські відносини мають будуватися на правді.
"5% усіх робітників у Польщі є українцями, і вони вносять 2,7% у ВВП країни", - каже він.
Чажасти також наголосив, що немає безпечної Польщі без безпечної України.
Раніше РБК-Україна писало, що Польща запропонувала Україні допомогу в організації майбутніх президентських або ж парламентських виборів. Йдеться про правову і логістичну допомогу, каже Чажасти.
Також 7 серпня на Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули у серпні 1943 року.