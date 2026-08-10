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В Польше требуют от Украины признать Волынскую трагедию "геноцидом" для вступления в ЕС

19:24 10.08.2026 Пн
2 мин
Польша продолжает выдвигать условия Украине для евроинтеграции
aimg Елена Бджола
Фото: Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажасты (Getty Images)

В Польше считают, что украинцы должны переосмыслить все аспекты своей истории для вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление маршалка Сейма Польши Влодзимежа Чажасты, передает "Rzeczpospolita".

Польша выдвигает условия Украины

Политик и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе посетили украинских детей, пострадавших от войны. Школьники находились в летнем лагере в Щавнице (Малопольское воеводство).

Чажасты заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС. Однако подчеркнул, что Евросоюз - это демократия и ценности; а не просто "банкомат".

"Это также означает назвать геноцид геноцидом (Волынскую трагедию - ред.). Это история, и ни один народ не может избежать истории", - подчеркнул он.

Кризис в польско-украинских отношениях

Чажасты обратил внимание на нынешний кризис в польско-украинских отношениях и вызванную им социальную напряженность.

"Это ни к чему хорошему не приведет. Я осуждаю любое плохое поведение как поляков по отношению к украинцам, так и украинцев по отношению к полякам", - заявил он.

Он добавил, что также разговаривал со Стефанчуком об истории, и это был "иногда приятный, иногда неприятный, но очень честный" разговор.

Чажасты также отметил, что польско-украинские отношения должны строиться на правде.

"5% всех рабочих в Польше - украинцы, и они вносят 2,7% в ВВП страны", - говорит он.

Чажасты также подчеркнул, что нет безопасной Польши без безопасной Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша предложила Украине помощь в организации предстоящих президентских или парламентских выборов. Речь идет о правовой и логистической помощи, говорит Чажасты.

Также 7 августа на Волыни завершились эксгумационные работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. Украинские и польские специалисты подняли останки жителей, погибших в августе 1943 года.

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