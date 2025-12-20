Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів

Польща запропонувала Україні допомогу в організації майбутніх президентських або ж парламентських виборів. Мова йде про правову і логістичну допомогу.

Про це заявив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

"Хочу сказати, що ми разом з віцемаршалком Монікою Вєліховською запропонували, щоб у момент організації виборів, якщо Україна вирішить проводити, чи то президентські, чи парламентські - ми запропонували можливість допомоги з нашого боку", - сказав Чажастий.

Він зазначив, що мова не про направлення спостерігачів, а про правову і логістичну допомогу.

Також маршалок Сейму додав, що в Польщі зараз перебуває 2 млн українців, а ще понад 8 млн - у Європі. Тож у зв'язку з тим, що організація виборів буде "колосальним завданням" - польский парламент вирішив виступити з ініціативою допомогти Україні у цьому питанні.

"Ця пропозиція було дуже тепло сприйнята, у зв'язку з чим ми створили робочу групу, яка підготує команду таких людей і весь можливий обсяг допомоги з боку Польщі", - повідомив маршалок.

Він додав, що голова канцелярії Сейму Марек Сівець вже консультувався з цього приводу з Державною виборчою комісією Польщі.