В Польше требуют от Украины признать Волынскую трагедию "геноцидом" для вступления в ЕС
В Польше считают, что украинцы должны переосмыслить все аспекты своей истории для вступления в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление маршалка Сейма Польши Влодзимежа Чажасты, передает "Rzeczpospolita".
Польша выдвигает условия Украины
Политик и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе посетили украинских детей, пострадавших от войны. Школьники находились в летнем лагере в Щавнице (Малопольское воеводство).
Чажасты заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС. Однако подчеркнул, что Евросоюз - это демократия и ценности; а не просто "банкомат".
"Это также означает назвать геноцид геноцидом (Волынскую трагедию - ред.). Это история, и ни один народ не может избежать истории", - подчеркнул он.
Кризис в польско-украинских отношениях
Чажасты обратил внимание на нынешний кризис в польско-украинских отношениях и вызванную им социальную напряженность.
"Это ни к чему хорошему не приведет. Я осуждаю любое плохое поведение как поляков по отношению к украинцам, так и украинцев по отношению к полякам", - заявил он.
Он добавил, что также разговаривал со Стефанчуком об истории, и это был "иногда приятный, иногда неприятный, но очень честный" разговор.
Чажасты также отметил, что польско-украинские отношения должны строиться на правде.
"5% всех рабочих в Польше - украинцы, и они вносят 2,7% в ВВП страны", - говорит он.
Чажасты также подчеркнул, что нет безопасной Польши без безопасной Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что Польша предложила Украине помощь в организации предстоящих президентских или парламентских выборов. Речь идет о правовой и логистической помощи, говорит Чажасты.
Также 7 августа на Волыни завершились эксгумационные работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. Украинские и польские специалисты подняли останки жителей, погибших в августе 1943 года.