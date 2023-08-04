В Польщі викрили ще одного агента з російської мережі шпигунів

Про це розповів голова МВС Польщі Маріуш Камінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Як пише Камінський, підозрюваний проводив розвідку військових об'єктів та портів, а також займався пропагандистською діяльністю.

"Агентство внутрішньої безпеки затримала ще одного, 16-го підозрюваного члена російської шпигунської мережі. Михайло А., білорус, займався розвідкою військових об'єктів та портів. Він також здійснював пропагандистську діяльність на користь Росії. Його взяли під варту", - пише Камінський.

Мережа російських шпигунів в Польщі

Нещодавно в Польщі викрили російського агента, який стежив військовими об'єктами й морськими портами країни. Як відзначав Камінський, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

Про перші затримання було відомо ще в середині березня. Після викриття мережі в країні було запроваджено режим підвищеної готовності.