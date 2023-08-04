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В Польше разоблачили еще одного агента из российской сети шпионов

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Пятница 04 августа 2023 12:48
В Польше разоблачили еще одного агента из российской сети шпионов Фото: в Польше разоблачили еще одного агента по российской сети шпионов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше задержан 16-й подозреваемый член российской сети шпионов. Им оказался гражданин Белоруссии.

Об этом рассказал глава МВД Польши Мариуш Каминский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как пишет Каминский, подозреваемый проводил разведку военных объектов и портов, а также занимался пропагандистской деятельностью.

"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного, 16-го подозреваемого члена российской шпионской сети. Михаил А., белорус, занимался разведкой военных объектов и портов. Он также осуществлял пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу", - пишет Каминский.

Сеть русских шпионов в Польше

Недавно в Польше разоблачили российского агента, который следил за военными объектами и морскими портами страны. Как отмечал Каминский, это был 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.

О первых задержаниях было известно еще в середине марта. После разоблачения сети в стране был введен режим повышенной готовности.

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