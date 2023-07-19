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В Польщі викрили агентів РФ, які планували підривати потяги з допомогою для України

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Середа 19 липня 2023 12:03
В Польщі викрили агентів РФ, які планували підривати потяги з допомогою для України Фото: в Польщі викрили агентів РФ, які планували підривати потяги з допомогою для України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Польщі викрили мережу російських агентів, які планували диверсії на залізницях проти потягів, які прямують до України зі зброю та гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Polska.

Як пише видання, вказівки про плани підривати потяги, які прямують з допомогою в Україну, були описані серед 66 томів справи. Зокрема ризик безпосереднього виконання таких атак й спонукав польські спецслужби розпочати арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", - розповів анонімний співрозмовник, який знайомий з матеріалами справи.

Також журналісти дізнались, що мережа російських агентів була доволі "свіжою", її створили ще на початку поточного року. Агенти напряму від Росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували в криптовалюті.

Як відзначає видання, викрита мережа агентів вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно в Польщі затримали агента Росії, який стежив за військовими об'єктами й морськими портами в країні. За словами міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуша Камінського, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

Про перші затримання російських шпигунів стало відомо ще в середині березня. Через їх діяльність на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни - було запроваджено режим підвищеної готовності.

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