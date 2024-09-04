Туск відреагував на російській удар по Львову і запропонував допомогу

У Польщі відреагували на сьогоднішній удар Росії по Львову та запропонувала допомогу у відновленні історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Х прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста", - написав він.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що під час атаки Росія пошкодила велику кількість історичних будівель міста.

"Польща готова допомогти з їх відновленням", - заявив Туск.

Удар РФ по Львову 4 вересня

В ніч на 4 вересня російські війська продовжили обстрілювати Україну, запустивши десятки дронів та 13 ракет.

Під час чергової атаки ворога постраждав Львів. У місті пошкоджено школи та медустанови. Відомо, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули. Серед них - майже вся сім'я Базилевичів. Вижив лише голова родини. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. У чоловіка загинула його 43-річні дружина Євгенія та три доньки: Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та найменша - 7-річна Емілія.

Відомо, що 53 особи постраждали. Наразі у місті завершено аварійно-рятувальні роботи. Повідомляється, що працівники ДСНС змогли врятувати 12 людей.

Внаслідок російської атаки місто зазнало серйозних пошкоджень. Постраждали об'єкти історичної спадщини, зруйновані будинки, пошкоджені заклади освіти та охорони здоров'я.