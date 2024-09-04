ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туск відреагував на російській удар по Львову і запропонував допомогу

Середа 04 вересня 2024 15:52
UA EN RU
Туск відреагував на російській удар по Львову і запропонував допомогу Фото: наслідки російського удару по Львову 4 вересня (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Польщі відреагували на сьогоднішній удар Росії по Львову та запропонувала допомогу у відновленні історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Х прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста", - написав він.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що під час атаки Росія пошкодила велику кількість історичних будівель міста.

"Польща готова допомогти з їх відновленням", - заявив Туск.

Удар РФ по Львову 4 вересня

В ніч на 4 вересня російські війська продовжили обстрілювати Україну, запустивши десятки дронів та 13 ракет.

Під час чергової атаки ворога постраждав Львів. У місті пошкоджено школи та медустанови. Відомо, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули. Серед них - майже вся сім'я Базилевичів. Вижив лише голова родини. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. У чоловіка загинула його 43-річні дружина Євгенія та три доньки: Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та найменша - 7-річна Емілія.

Відомо, що 53 особи постраждали. Наразі у місті завершено аварійно-рятувальні роботи. Повідомляється, що працівники ДСНС змогли врятувати 12 людей.

Внаслідок російської атаки місто зазнало серйозних пошкоджень. Постраждали об'єкти історичної спадщини, зруйновані будинки, пошкоджені заклади освіти та охорони здоров'я.

Під час російського удару по Україні 4 вересня постраждав і Кривий Ріг, п'ятеро людей були поранені. Повідомлялося, що у місті внаслідок ворожої атаки був зруйнований готель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Львів Польща
NEWS
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ