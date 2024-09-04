ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туск отреагировал на российский удар по Львову и предложил помощь

Среда 04 сентября 2024 15:52
UA EN RU
Туск отреагировал на российский удар по Львову и предложил помощь Фото: последствия российского удара по Львову 4 сентября (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Польше отреагировали на сегодняшний удар России по Львову и предложила помощь в восстановлении исторических построек, пострадавших в результате российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение у Х премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города", - написал он.

Премьер-министр Польши отметил, что во время атаки Россия повредила большое количество исторических построек города.

"Польша готова помочь с их восстановлением", - заявил Туск.

Удар РФ по Львову 4 сентября

В ночь на 4 сентября российские войска продолжили обстреливать Украину, запустив десятки дронов и 13 ракет.

Во время очередной атаки противника пострадал Львов. В городе повреждены школы и медучреждения. Известно, что в результате обстрела семь человек погибли. Среди них – почти вся семья Базилевичей. Выжил только глава семьи. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. У мужчины погибла его 43-летняя жена Евгения и три дочери: Ярина (21 год), Дарья (18 лет) и младшая - 7-летняя Эмилия.

Известно, что 53 человека пострадали. В настоящее время в городе завершены аварийно-спасательные работы. Сообщается, что работники ГСЧС смогли спасти 12 человек.

В результате российской атаки город получил серьезные повреждения. Пострадали объекты исторического наследия, разрушены дома, повреждены учебные и здравоохранительные учреждения.

Во время российского удара по Украине 4 сентября пострадал и Кривой Рог, пять человек были ранены. Сообщалось, что в городе в результате вражеской атаки была разрушена гостиница.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Львов Польша
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ