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У Польщі відповіли на фантазії Путіна про майбутній "розділ" України

13:03 28.07.2026 Вт
2 хв
Варшава публічно поставила диктатора на місце
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

У Польщі немає жодних територіальних претензій до України. А російський диктатор Володимир Путін просто намагається розсварити Київ із його союзниками.

З такою заявою виступив речник польського МЗС Мачей Вевюр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

26 липня глава Кремля публічно почав вигадувати, що в майбутньому Україна нібито залишиться без своїх західних земель.

Зокрема, Путін повторив брехню про те, що західні українські території були "подарунком" диктатора Йосипа Сталіна, який, мовляв, передав їх у межах єдиної держави.

"До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно - може, не завтра, не післязавтра, через рік, два, 10 чи 15 років але все історично стане на свої місця", - нафантазував Путін.

Що цікаво, він навіть не пояснив, яким саме чином це нібито може статися.

На нові вигадки глави Кремля вже відреагували в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Там чітко дали зрозуміти, що заяви російського диктатора не мають нічого спільного з реальністю.

"Ми рішуче відкидаємо неправдиві спекуляції Володимира Путіна щодо нібито поділу України та участі в ньому Польщі. Це цинічна спроба посіяти ворожнечу між союзниками", - заявив речник МЗС Польщі.

На цьому тлі Вевюр запевнив, що його країна не має і ніколи не матиме жодних територіальних претензій до України.

"Наша позиція залишається незмінною: ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне увагу від жорстокої агресії Москви", - підсумував речник польського дипломатичного відомства.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир ПутінПольщаУкраїна