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В Польше ответили на фантазии Путина о предстоящем "разделе" Украины

13:03 28.07.2026 Вт
2 мин
Варшава публично поставила диктатора на место
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

У Польши нет никаких территориальных претензий к Украине. А российский диктатор Владимир Путин просто пытается рассорить Киев с его союзниками.

С таким заявлением выступил спикер польского МИД Мачей Вевюр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

26 июля глава Кремля публично начал выдумывать, что в будущем Украина якобы останется без своих западных земель.

В частности, Путин повторил ложь о том, что западные украинские территории были "подарком" диктатора Иосифа Сталина , который передал их в рамках единого государства.

"Кстати, уверен, рано или поздно Украина потеряет эти западные земли. И то, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно - может, не завтра, не послезавтра - через год, два, 10 или 15 лет, но все исторически станет на свои места", - нафантазировал Путин.

Что интересно, он даже не объяснил, каким именно образом это может произойти.

На новые выдумки главы Кремля уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Польши.

Там четко дали понять, что заявления российского диктатора не имеют ничего общего с реальностью.

"Мы решительно отбрасываем ложные спекуляции Владимира Путина относительно якобы раздела Украины и участия в нем Польши. Это циничная попытка посеять рознь между союзниками", - заявил спикер МИД Польши.

На этом фоне Вевюр заверил, что у его страны нет и никогда не будет иметь никаких территориальных претензий к Украине.

"Наша позиция остается неизменной: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Российская дезинформация не отвлечет от жестокой агрессии Москвы", - подытожил представитель польского дипломатического ведомства.

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